Läutet «Ein Minecraft Film» endlich das Blockbusterjahr 2025 ein?

Bislang befand sich das Kinojahr also selbst noch in einem Dornröschenschlaf. Ein Blick an die bisherige Chartspitze unterstreicht das. Zwar thront dort der Marvel–Streifen «Captain America: Brave New World» mit rund 411 Millionen US–Dollar. Für das zuletzt stets erfolgsverwöhnte Marvel Cinematic Universe (MCU) sind diese Zahlen aber dennoch eine herbe Enttäuschung gewesen. Schon in wenigen Tagen dürfte der Film mit Anthony Mackie in der Hauptrolle seine Pole–Position an «Ein Minecraft Film» abtreten.