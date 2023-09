«Law & Order»-Schauspielerin Kelli Giddish ist jetzt Dreifach-Mama

«Unermessliche Freude»

Die freudige Nachricht von der Geburt ihres dritten Sohnes verkündete die US–Amerikanerin am Donnerstag (14.9.) in einem Instagram–Posting – und verriet auch den Namen des Kleinen: «Mein Mann und ich haben Oldie Richards am 20. Juni begrüsst und wir sind so verliebt und so dankbar. Oldie – du hast mir und deinem Papa und deinen beiden Brüdern (und deinen Grosseltern, Tanten und Onkel, unermessliche Freude gebracht!).» Weiter schrieb sie zu einem Schwarz–Weiss–Foto, das sie mit Ehemann Beau Richards und Baby Oldie zeigt: «Du wachst lächelnd auf und das Licht, das du in jeden Moment bringst, ist wirklich unglaublich.»