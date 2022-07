«Layla»: Nach Sommerhit-Erfolg zum sechsten Mal an der Chartspitze

Die US-Kultrocker ZZ Top steigen mit dem Soundtrack «Raw» zu ihrer Dokumentation «That Little Ol‹ Band From Texas» auf Platz drei ein. Auch Jack White (47) liefert mit «Entering Heaven Alive» auf Platz vier einen erfolgreichen Neuzugang in den Album-Charts. Harry Styles (28) rutscht hingegen mit «Harry›s House» von Rang vier in der Vorwoche auf den fünften Platz ab.