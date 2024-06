Lea und Jermaine gewinnen «Germany's next Topmodel» 2024

Am Donnerstagabend (13. Juni) war es so weit: Heidi Klum (51) kürte die Sieger der 19. Staffel ihrer Show «Germany‹s next Topmodel». Mit einer Besonderheit, denn zum ersten Mal gewann nicht nur ein weibliches Model die Show, sondern auch ein männliches. Lea (24), Xenia (24) und Fabienne (21) kämpften ebenso wie Jermaine (20), Linus (25) und die Zwillinge Luca und Julian (24), die als ein Team zählten, um den Sieg. Am Ende konnten Lea und Jermaine den Titel als «Germany›s next Topmodel 2024» holen.