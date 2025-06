Leah Remini: So steht es um ihre Freundschaft mit Jennifer Lopez

Leah Remini: «Freundschaften schwanken»

Ausserdem stellte die «King of Queens»–Darstellerin klar, dass es zwischen ihr und Jennifer Lopez nie zu einem Bruch gekommen sei. «Manchmal spricht man nicht mehr jeden Tag mit den Leuten, aber das bedeutet nicht, dass die Liebe verloren ist. Freundschaften schwanken. Das bedeutet nicht, dass wir uns zerstritten haben», so Remini. Sie schätze all ihre Freundschaften und «habe viele Freunde, mit denen ich nicht jeden Tag rede».