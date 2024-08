Leah Remini und Angelo Pagán lassen sich scheiden

«King of Queens»–Star Leah Remini (54) und Angelo Pagán (56) gehen nach 21 Ehejahren getrennte Wege. Das gaben die beiden nun in einem gemeinsamen Statement auf Instagram bekannt. «Nach 28 gemeinsamen Jahren und 21 Jahren Ehe haben wir beschlossen, die Scheidung einzureichen», heisst es in dem Post. «Diese Entscheidung ist nach reiflicher Überlegung gefallen, und so schwer eine Scheidung auch ist, wir gehen sie mit einer positiven Einstellung an, weil wir wissen, dass es das Beste für uns ist.»