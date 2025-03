«Leaving Neverland 2»: Was hat die neue Doku zu bieten?

Die Geschichte des neuen Films beginnt laut «The Guardian» 2013, als Robson im US–Fernsehen auftritt und seine Anschuldigungen vorträgt, und zieht sich über die nächsten Jahre. Die Reaktion auf «Leaving Neverland» sei der «denkwürdigste Teil» von «Leaving Neverland 2», so die Zeitung. Es gebe eine aussergewöhnliche Szene, in der Robson und Safechuck in einer Show auftreten, die von Oprah Winfrey (71) moderiert wird, und die sie für ihren Mut lobt, sie aber gleichzeitig vor der negativen Reaktion warnt, die ihnen bevorsteht.