Fokus auf seine Partnerin

Den Jahreswechsel verbrachte er mit Freundin Lilian de Carvalho Monteiro in deren Heimat Sao Tome und Principe. Am 9. Mai besuchte das Paar gemeinsam die Laureus Sports Awards in Paris und zeigte sich elegant gestylt auf dem roten Teppich. Mit Lilian ist er seit 2020 zusammen, sie stand ihm auch während der Haft immer zur Seite. Becker nannte sie bereits «die Liebe meines Lebens». Er wolle «für immer und ewig» mit ihr zusammenbleiben. Im Sat.1-Interview verriet er sogar, dass er sich noch mehr Kinder wünsche: «Ich hoffe, es kommen noch welche dazu.» Seit Kurzem lebt er mit Lilian, die die italienische Staatsbürgerschaft hat, nicht mehr in Deutschland, sondern in Mailand.