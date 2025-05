Leben ohne ihren Kurt: Paola Felix ist «alleine, aber nicht einsam»

Sängerin und Moderatorin Paola Felix (74) hat im Interview mit der «Schweizer Illustrierten» auf ihren bevorstehenden Auftritt beim ESC in Basel geblickt. Am 17. Mai wird die Schweizerin als Showeinlage unter anderem gemeinsam mit Luca Hänni (30) in einem Medley «das musikalische ESC–Erbe der Schweiz» feiern, wie der SRF angekündigt hat.