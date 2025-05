«Ich verdanke dem ESC alles»

Vor 13 Jahren verlor Paola Felix dann ihre grosse Liebe Kurt Felix an Krebs. Seitdem ist sie «allein, aber nicht einsam», wie sie sagt. Einen neuen Partner habe sie nie haben wollen, denn Kurt sei in all ihren Gedanken präsent und sie teile ihr Leben nach wie vor mit ihm, sagt sie. Warum Kurt Felix über seine Frau immer sagte, dass man mit ihr nicht streiten könne, wieso ihre Ehe so gut funktionierte und was sie zum Wandel des ESC über die Jahre hinweg sagt – das und mehr erfahrt ihr im Video.