«Lebende Discokugel»: Heidi Klum und Thomas Hayo drehen für «GNTM»

«Die lebende Discokugel»

Und dann kommt Heidi ins Bild. «There she is. Look at that. Die lebende Discokugel. Oh my god, I love this», schwärmt der Wahl-New-Yorker auf Denglisch. Was Hayo meint, ist Klums komplett silbern funkelndes Outfit, bestehend aus einem eng geschnittenen Paillettenminikleid mit Kragen, gepolsterten Schultern, langen Ärmeln und asymmetrischem Saum. Dazu trägt sie silberne Overkneestiefel und eine verspiegelte Sonnenbrille.