«Lebende Legende»: Toni Kroos mit Bundesverdienstkreuz geehrt

Toni Kroos ist einer der erfolgreichsten deutschen Sportler aller Zeiten. Seine aktive Laufbahn beendete er im vergangenen Jahr standesgemäss mit dem Gewinn der Champions League und der Teilnahme an der Heim–EM. 2014 wurde er in Brasilien mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister. Bei Bayern München sammelte er jeweils drei Meistertitel und DFB–Pokalsiege sowie einen Champions–League–Triumph. Nach seinem Wechsel zu Real Madrid 2014 folgten vier spanische Meisterschaften und fünf weitere Siege in der Königsklasse. Heute lebt er mit seiner Familie weiterhin unweit von Madrid.