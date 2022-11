Ein echter TV-Krimi-Star

Bekannt wurde der in München geborene österreichische Spross einer Schauspielerfamilie in seiner Rolle als Peter Bathory in dem 1979 entstandenen Abenteuer-Vierteiler «Mathias Sandorf». In seiner Filmografie finden sich zudem reihenweise TV-Krimi-Hits wie «Derrick», «Der Alte», «Die Krimistunde», «Ein Fall für Zwei», «SOKO» und unzählige «Tatorte».