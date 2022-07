Lebenswerteste Stadt gekürt: Ein Streifzug durch die Top drei

Kunst, Kultur, Kult: Die drei Ks werden in Wien grossgeschrieben. Drei Opernhäuser locken jedes Jahr zahlreiche Musikfreunde in ihre heiligen Hallen. Die Wiener Staatsoper beispielsweise zeigt über 50 Opern und Balkenwerke an rund 300 Tagen pro Saison. Von Barock bis hin zu zeitgenössischer Musik ist alles dabei. Mit «Oper live am Platz» bietet die Staatsoper in den Monaten April, Mai, Juni und September sogar klassische Musik zum Nulltarif. Das Who's Who aus Politik, Wirtschaft und Kunst trifft sich auf dem alljährlichen Wiener Opernball, der nicht nur dank Richard «Mörtel» Lugner (89) Kultstatus erreicht hat.