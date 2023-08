LeBron James: Das steckte hinter Sohn Bronnys Herzstillstand

Eine hoffnungsvolle Prognose für den 18–Jährigen, der auf gutem Weg ist, in die Fussstapfen seines berühmten Vaters zu treten. Nach einer erfolgreichen Highschool–Basketballkarriere entschied er sich, an der University of Southern California College–Basketball zu spielen und zu studieren. Mehrere Colleges hatten um den Nachwuchsspieler gebuhlt. ESPN prognostizierte im Frühjahr, dass er bereits 2024 in die NBA einsteigen könnte.