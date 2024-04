Lee Majors wird 85 Jahre alt: Das macht Colt Seavers heute

Nebenrollen und Gastauftritte

Auch wenn Majors in den folgenden Jahrzehnten kontinuierlich weiter seinem Schauspieler–Handwerk nachging, legte er es dabei nicht wirklich darauf an, mit seinen Jobs wieder in die oberste Liga der Hollywood–Stars zurückzukehren. Zumeist handelte es sich dabei um Nebenrollen oder Gastauftritte in Fernsehserien wie «The Game», «CSI: NY» oder «Grey's Anatomy». In letzter Zeit glänzte er unter anderem in der Comedy–Horror–Serie «Ash vs Evil Dead» in der Rolle von Brock Williams, dem Vater der Hauptfigur Ash Williams.