«Legend of Wacken» und der «gute Geist» Lemmy Kilmister

Charly Hübner: Es ist eine Geschichte von zwei jungen Männern, die sich mit allem, was sie waren, einen Wunsch, einen Traum, eine Vision erfüllen wollten und nach 30 Jahren ein sehr aktives Lebenswerk geschaffen haben - was in den CDU-Jahren in den 1980ern begann und alle politischen und gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen meistern wollte und gemeistert hat. Es ist eine kühne Erfolgsgeschichte von zwei, die nicht auszogen, um das Fürchten zu lernen, sondern blieben und die Furcht mit Herz und Verstand in Zaum hielten. Warum soll man da nicht mitmachen?