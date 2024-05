Legendärer Regisseur und Hollywood-Mentor: Roger Corman ist tot

Einer Mitteilung seiner Familie zufolge starb Corman am Donnerstag im Alter von 98 Jahren in seinem Haus in Santa Monica, Kalifornien, wie «The Hollywood Reporter» berichtet: «Er war grosszügig, offenherzig und freundlich zu allen, die ihn kannten», heisst es demnach in der Erklärung. «Auf die Frage, wie er in Erinnerung bleiben möchte, sagte er: ‹Ich war ein Filmemacher, genau das.›»