Legendärer Rennfahrer Hans Herrmann stirbt mit 97 Jahren

Die Rennfahrerlegende Hans Herrmann (1928–2026) ist tot. Herrmann, einer der Pioniere des deutschen Motorsports, ist am 9. Januar im Alter von 97 Jahren verstorben. Das berichtet der Fahrzeughersteller Porsche. Der ehemalige Rennfahrer hinterlasse seine Ehefrau, zwei Söhne und einen Enkel.
Nach Le Mans verabschiedete sich der «Hans im Glück»
Konditor sollte er werden, der am 23. Februar 1928 geborene «Hans im Glück», wie er später auch genannt wurde. Diesen Spitznamen bekam der Rennfahrer, nachdem ein schwerer Unfall im Jahr 1959 auf der Berliner Avus für ihn verhältnismässig glimpflich ausgegangen war, obwohl er dabei aus dem Wagen geschleudert wurde.
«Seine technische Versiertheit und seine Fähigkeit, unter den härtesten Bedingungen zu fahren, machten ihn zu einem der erfolgreichsten Rennfahrer seiner Zeit», schreibt der Hersteller in einer Mitteilung. «Die Nachricht über den Tod von Hans Herrmann hat uns alle sehr getroffen», wird Thomas Laudenbach, Leiter Porsche Motorsport, zitiert. «Er war einer der erfolgreichsten Werksrennfahrer der Porsche AG.»
Für Porsche fuhr er auch bei dem grössten Erfolg seiner Karriere. Im Jahr 1970 gewann Herrmann mit dem Briten Richard Attwood (85) die 24 Stunden von Le Mans. «Wenn ich diesmal gewinne, höre ich auf», soll er laut «SZ» vor dem Rennen seiner Frau versprochen haben. «Ausserdem war es der erste Gesamtsieg für Porsche – und es war mein letztes Rennen», blickte Herrmann laut der Mitteilung später zurück. Er habe über die Jahre zu viele Freunde verloren und ihm sei klar gewesen: «Es kann ja nicht sein, dass ausgerechnet ich so viel Glück habe, und irgendwann ist diese Phase vielleicht zu Ende.»