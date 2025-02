Legende bei «Promi First Dates»: Marika Kilius sucht «Jungbrunnen»

In Folge zwei von Staffel drei von «Promi First Dates» (17. Februar bei VOX, schon jetzt auf RTL+) wagt sich eine echte Legende aufs Kuppelparkett. Und bei Marika Kilius (81) passt das Wort Legende wirklich. Die Eiskunstläuferin gehörte in den 1950er– und 60er–Jahren zu den berühmtesten Deutschen überhaupt. Nun will sich die Sportlerin des Jahres 1959 bei Roland Trettl (53) neu verlieben. Verliebtheit ist für sie schliesslich erklärtermassen ein «Jungbrunnen».