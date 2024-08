Legenden-Dschungelcamp: Das sind die Luxusartikel der Allstars

Pflege und Bequemlichkeit im Vordergrund

Laut «RTL.de» geht Realitystar Gigi Birofio (25) mit einem Bräunungsspray und Haarwachs an den Start und sorgt mit ersterem wohl für einen der ungewöhnlichsten Luxusartikel in Südafrika. Ebenso wie Schauspieler David Ortega (38) mit spanischen Wurzeln, der eine Deutschland– und eine Spanienflagge mitnimmt. DJane Giulia Siegel (49) reist mit Bronzer und Babypuder. Ex–«Bachelor»–Kandidatin Georgina Fleur (34) kann nicht ohne ihr Wimpernserum und roten Lippenstift und Reality–Queen Kader Loth (51) will mit Lidschatten und Concealer nicht ganz auf Kosmetik verzichten.