Legt Johnny Depp mit 60 Jahren einen Neustart hin?

Jahrzehnte gehörte Johnny Depp zur Hollywood-Elite

Vor wenigen Jahren hätte man sich Johnny Depp ohne Hollywood nicht vorstellen können. Seit Anfang der 90er Jahre gehörte er zu den ganz grossen Stars der Traumfabrik. Nachdem er mit der US-Fernsehserie «21 Jump Street» seinen Durchbruch feierte, lief es auch auf der grossen Leinwand wie am Schnürchen: Filme wie «Edward mit den Scherenhänden» (1990), «Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa» (1993), «Fear and Loathing in Las Vegas» (1998), «Charlie und die Schokoladenfabrik» (2005) oder «The Tourist» (2010) machten ihn reich und berühmt. Seine Rolle als Captain Jack Sparrow in der «Pirates of the Caribbean»-Reihe ist Kult. Die Darstellung brachte ihm eine erste Oscar-Nominierung als «Bester Hauptdarsteller» ein, zwei weitere folgten für «Wenn Träume fliegen lernen» (2004) und «Sweeney Todd - Der teuflische Barbier aus der Fleet Street» (2007).