Leichnam von Laura Dahlmeier soll doch geborgen werden

Der Leichnam der ehemaligen Weltklasse–Biathletin Laura Dahlmeier (1993–2025) soll nun doch geborgen werden. Wie pakistanische Medien übereinstimmend berichten, teilte der Alpine Club of Pakistan (ACP) mit, dass die Leiche der verunglückten Dahlmeier nicht am Berg verbleiben wird. Sobald die Witterungen einen sicheren Zugang zum Unglücksort zulassen würden, werde der Leichnam geborgen, so der ACP in einem Statement.