Die sterblichen Überreste von Queen Elizabeth II. (1926-2022) sind fünf Tage nach ihrem Tod am Dienstagabend im Buckingham Palast in London eingetroffen. König Charles III. (73) nahm den Sarg mit dem Leichnam seiner Mutter in Empfang. Auch seine Brüder Prinz Andrew (62) und Prinz Edward (58) sowie seine Söhne Prinz William (40) und Prinz Harry (37) waren vor Ort. Zuvor wurde die Queen mit einer Militärmaschine vom schottischen Edinburgh in die britische Hauptstadt überführt. An ihrer Seite war stets ihre Tochter Prinzessin Anne (72).