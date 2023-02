Christina Applegate kündigt «letzte Award Show» an

Applegate spricht weiter über die bevorstehenden Screen Actors Guild Awards. Sie ist für ihre Rolle als Jen Harding in «Dead to Me» für die herausragende Leistung als Schauspielerin in einer Comedy-Serie nominiert. «Es ist wahrscheinlich meine letzte Preisverleihung als Schauspielerin, also ist es eine grosse Sache», sagt sie und fügt hinzu: «Im Moment kann ich mir nicht vorstellen, um 5 Uhr morgens aufzustehen und 12 bis 14 Stunden am Set zu verbringen.»