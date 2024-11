Leipziger Opernball: Jenny Elvers zieht alle Blicke auf sich

Am Freitagabend (8. November) tummelten sich die Stars beim 29. Leipziger Opernball. Schauspielerin und Reality–TV–Darstellerin Jenny Elvers (52) wählte für das glamouröse Event ein traumhaftes Ballkleid. Die Robe von Jasmin Erbas, die Elvers auch in einer Instagram Story präsentierte und den «Once in a lifetime»–Moment damit festhielt, hatte transparente Ärmel, golden funkelnde Floral–Applikationen und eine lange Schleppe, die auf dem roten Teppich besonders gut zur Geltung kam.