Königin Camilla (75) trauert um Len Goodman. Der ehemalige Juror der britischen Tanzshow «Strictly Come Dancing» starb am 22. April an den Folgen von Knochenkrebs. Der ehemalige Profitänzer war von 2004 bis 2016 Chefjuror des erfolgreichen Formats, das der RTL-Show «Let's Dance» als Vorbild diente. Er wurde 78 Jahre alt.