Lena Gercke: Diese Werte will sie ihren Töchtern auf den Weg geben

Glamouröse Familien–Auszeit für Model Lena Gercke (36) bei den Filmfestspielen von Cannes. Die Moderatorin und Designerin schritt in einer traumhaften Robe in Rot gemeinsam mit weiteren Stars der L'Oréal–Paris–Familie über den roten Teppich an der Croisette. «Natürlich vermisst man seine Kinder und jede Trennung, wenn auch für kurze Zeit, ist immer schwierig. In Cannes gelingt es mir aber, die Zeit zu geniessen», freute sich die 36–Jährige.