Lena Gercke: Wofür sie ihr Geld ausgibt - und wofür nicht

Erstes Investment «ein echter Reinfall»

Geld bedeutet für sie demnach in erster Linie Sicherheit. «Ich war sehr vorsichtig, weil ich für mein Geld hart gearbeitet habe und Angst hatte, es wieder zu verlieren», so Gercke zur «finanzielle» über ihre ersten Jahre als Topmodel, in denen sie ihr Geld einfach auf dem Girokonto gebunkert hat. Ihr erstes Investment - eine Beteiligung über einen Fonds an dem Bau von Containerschiffen -war dann auch ein «echter Reinfall». «Das Geld war weitestgehend futsch», so Gercke. Daraus hätte sie gelernt.