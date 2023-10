Apropos anstehen: Bereits vier Jahre ist es her, dass das (umstrittene) Finale von «Game of Thrones» erschien. Zwar ist Headey seither durchaus umtriebig gewesen, die grossen Kracher blieben allerdings aus. Das könnte sich im kommenden Jahr jedoch ändern: Neben einigen weiteren Projekten in der Pipeline soll 2024 die Netflix–Serie «The Abandons» erscheinen. In ihr, kreiert von «Sons of Anarchy»–Macher Kurt Sutter (63) und mit Gillian Anderson (55), wird die Ära zwischen Goldrausch und Bürgerkrieg gezeigt und Headey folglich das tun dürfen, was sie so überzeugend kann: Machtkampf.