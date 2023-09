Klenke steht bereits seit ihrem 13. Lebensjahr als Schauspielerin vor der Kamera. Viele dürften die 27–Jährige vor allem aus dem Netflix–Hit «How to Sell Drugs Online (Fast)» kennen. Sie spielt die Rolle von Lisa Novak seit 2019. Auch in den erfolgreichen «Fack ju Göhte»–Filmen wirkte die Schauspielerin in einer Nebenrolle mit. Im Rahmen des FilmMittwoch im Ersten ist Klenke am 20. September in «Flunkyball» (20:15 Uhr, das Erste) zu sehen. «Eine sehr besondere Geschichte von verlorenen Seelen auf der Suche nach Liebe», fasst es die Schauspielerin selbst zusammen.