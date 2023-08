Lena Meyer-Landrut bei Reitunfall schwer verletzt

Zuletzt auch mental stark angeschlagen

Erst vor Kurzem hatte Meyer-Landrut in einem Interview verraten, künftig besser auf sich aufpassen zu wollen - gemeint hatte sie vor allem ihre mentale Gesundheit. In der «RPR1»-Radioshow «Music Made in Germany» gab sie ein konkretes Beispiel: «Ich hatte gerade gestern so eine Situation und gebe jetzt einen sehr ehrlichen Einblick: Ich habe um 04:00 Uhr angefangen zu arbeiten, den ganzen Tag Interviews durchgegeben, bin dann zum Flughafen gefahren, zum nächsten Job und der Flug hatte Verspätung. Ich war so am Ende. Ich war richtig am Arsch.»