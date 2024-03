Lena Meyer-Landrut: Diesen ESC-Tipp gibt sie Isaak mit auf den Weg

Wie ist die Dynamik unter den Coaches?

Meyer–Landrut: Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre, vor allen Dingen auch genau in der Kombination. Der ein oder andere mag sagen, dass es vielleicht interessanter wäre oder mehr Pfiff hätte, wenn da neue Leute mit neuen Dynamiken sitzen. Für mich macht es aber alles sehr viel angenehmer und entspannter. Dieser Rahmen gibt uns so viel Freiheit. Wir kennen uns alle so gut, dass wir die Schwächen und Stärken des anderen gut einschätzen können. Dass wir Witze machen und gegenseitig einen Spruch drücken können. Man wird sicherer und mutiger und weiss, was bei den anderen geht und was nicht.