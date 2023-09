Nach dem Unfall «geerdeter»

Die einfachsten Dinge wurden plötzlich zur Herausforderung, wie die Sängerin schildert: «Man kann sich gar nicht bewegen. Man kann vor allen Dingen nicht aufstehen, hinsetzen, bücken, irgendwelche Sachen aufheben und es ist alles so erschwerlich.» Doch sie habe noch Glück im Unglück gehabt. Zwar leide sie noch an Schmerzen, jedoch werde es keine langfristigen Beeinträchtigungen geben. «Aber wenn man dann da so rumliegt und dann so kurz denkt ‹Ok, es hätte nicht viel gefehlt und dann wären einfach sozusagen meine Beine nicht mehr zu benutzen gewesen.› Das ist schon echt hart. Das meine ich mit diesem Wertschätzen.» Sie sei «auf jeden Fall jetzt nach dem Unfall nochmal deutlich geerdeter». Und trotz der harten Wochen kann sie sich sogar vorstellen, sich noch einmal in den Sattel zu schwingen.