Lena Meyer-Landrut sagt alle Live-Konzerte ab

Schock-Nachricht für alle Fans von Lena Meyer-Landrut (30): Die Sängerin hat ihre komplette Sommer-Tour und alle Festivalauftritte abgesagt. In einem ausführlichen Instagram-Post erklärt die ESC-Siegerin von 2010 ihre Entscheidung. «Ich spüre eine Verantwortung euch gegenüber und fühle mich selber noch nicht sicher genug, in Anbetracht der anhaltenden Corona-Pandemie mit einer vollen Produktion in meist ausverkauften, vollen Hallen zu spielen», so die 30-Jährige. «Mein Gefühl ist: Die Zeit ist noch nicht reif.»