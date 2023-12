Lena Meyer-Landrut sendet «Reality Check» aus der Notaufnahme

Sängerin Lena Meyer–Landrut (32) hat ihre fast sechs Millionen Fans auf Instagram gerade noch mit einem kunstvollen Schwarz–Weiss–Porträt von sich verzückt, da sorgt sie in ihrer Instagram–Story für einen Schreckmoment. Der ESC–Star postete dort ein Foto von sich in einem Krankenhausgang und schrieb: «Kurzer Reality Check nach diesem wie ich finde wirklich wunderschönen Foto zum 2. Advent. Ich sass gestern in der Notaufnahme und lieg jetzt so flach wie schon lange nicht mehr.»