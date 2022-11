Leni Klum (18) hat sich zu den kritischen Kommentaren geäussert, die sie nach einem Unterwäsche-Shooting mit ihrer Mutter Heidi Klum (49) einstecken musste. Für das Lingerie-Label Intimissimi posierten die beiden in Dessous für die Kameras, was Social-Media-User unter anderem als «seltsam» und «verstörend» beschrieben. «Ich habe mir ehrlich gesagt nicht viele Reaktionen angesehen», erklärte Leni Klum «Page Six» am Montagabend am Rande der Halloween-Party ihrer Mutter in New York. «Wenn ich sie nicht sehe, muss ich sie auch nicht beachten, ich weiss einfach nicht, was verbreitet wird.»