Leni Klum glänzt im eleganten Business-Look

Model Leni Klum (21) bewies am Donnerstag in New York Stilbewusstsein. Zur Show von Michael Kors (66) im Rahmen der New York Fashion Week erschien Heidi Klums (52) Tochter in einem hellen Outfit. Damit zog sie alle Blicke auf sich, da andere Stargäste wie Gwyneth Paltrow (52) oder Nicky Rothschild (41) auf gedeckte Farben setzten.
Einblick hinter die Kulissen
Klum wählte ein cremefarbenes Ensemble aus hoch taillierten Shorts, die ihre Beine zur Geltung brachten, und einem Blazer, den sie sich über die rechte Schulter legte. Dazu kombinierte sie eine Bluse, die mit ihrem schimmernden Pailletten–Stoff einen besonderen Akzent setzte, und spitze Pumps in Schwarz.
Ihre Haare trug die 21–Jährige im Sleek Look zu einem Dutt, beim Make–up fiel besonders der Berry–Lipgloss ins Auge, der einen Farbakzent setzte. Bei Instagram hielten sie und ihr Make–up–Artist die Vorbereitungen für ihren Auftritt und das fertige Styling–Ergebnis fest.
Bei der weiteren Ausgabe der New York Fashion Week im vergangenen Februar war Leni Klum ebenfalls bei der Modenschau von Michael Kors zu Gast und überzeugte mit einem beigefarbenen Ensemble aus Spitze.
Dazu gehörte ein ärmelloses Bustier, das die Blicke auf ihre durchtrainierte Körpermitte lenkte, und ein A–Linien–Midirock mit hoher Taille. Zu dem Outfit kombinierte sie eine dunkelbraune Strickjacke und hellbraune Peep–Toe–Heels sowie eine Handtasche mit Quasten–Griff in derselben Farbe. Ihre Haare trug die 21–Jährige damals ebenfalls im Sleek Look zurückgebunden, wobei eine in eine Locke gelegte Strähne ihre Stirn zierte.