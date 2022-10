Leni Klum hat einen ganz anderen Geschmack als Mama Heidi

Erst kürzlich ist Leni Klum für ihr Inneneinrichtungs-Studium von Zuhause ausgezogen - nach New York City. Auf Instagram und in Interviews gab Mama Klum bereits zu, wie schwer ihr der Auszug ihrer Tochter fällt. Das war Leni Klum gar nicht bewusst, wie sie «People» bestätigt: «Nachdem ich sie in dem Interview gesehen habe, wo sie erklärt, dass sie ausflippt, seit ich weg bin, melde ich mich häufiger bei ihr. Ich hätte nicht gedacht, dass sie sich so sorgt, immerhin gibt es noch drei andere Kinder, um die sie sich kümmert.»