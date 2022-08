Die Familie Kaulitz-Klum lebt gemeinsam in Los Angeles. Leni wird nun also das Nest verlassen. «Bedauerlicherweise zieht sie von zu Hause aus», so Klum weiter. «Das ist natürlich traurig, aber gleichzeitig hat sie auch das Zeug, um es auszuprobieren. Sie geht nach New York. Ich habe in New York angefangen, also kennt sie New York in- und auswendig, weil wir dort ‹Project Runway› viele Jahre gedreht haben», führt die «Germany's next Topmodel»-Chefin weiter aus.