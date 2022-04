Leni Klum: Stylischer Auftritt auf dem roten Teppich in Cannes

Die 17-Jährige zog die Blicke in einem neongrünen kurzen Blazer mit schwarz-weissem Muster auf sich. Dazu kombinierte Leni Klum eine ebenso grüne, kurze Shorts und eine weisse Bluse. Sie vervollständigte ihr Outfit mit schwarzen Schnürstiefeln. Ihr brünettes Haar hatte sie in leichten Wellen frisiert. Ein natürliches Make-up und grosse Perlenohrringe rundeten ihren Look ab.