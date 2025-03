Leni Klum über den «Balance-Akt» ihrer Beziehung mit Partner Aris

Unterwäsche–Bilder und fiese Kommentare

Auch ihre Familie, ihr «Anker für mein Leben», ist Leni Klum sehr wichtig. Mit Mutter Heidi hat sie auch schon zusammengearbeitet. Mit nur 16 Jahren tätigte Leni ihre ersten Schritte in der Modelbranche. An der Seite ihrer Mama stand sie Ende 2020 erstmals für das Cover der deutschen «Vogue» vor der Kamera. Daraufhin folgten bald Solo–Titel für Magazine, im Sommer 2021 schritt sie für Dolce & Gabbana in Venedig über den Laufsteg. Kürzlich war sie etwa auch in Mama Heidis Show «Germany's next Topmodel» zu sehen, zuvor zeigte sie sich mehrfach an der Seite ihrer Mutter in Kampagnen für einen Dessous–Hersteller. Die Bilder sorgten teils für Kritik und fiese Kommentare in den sozialen Medien.