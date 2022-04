Leni Klum und Aris Rachevsky: Verliebter Schnappschuss auf Instagram

Mitte Oktober 2021 begleitete Aris Rachevsky seine berühmte Modelfreundin bereits zur Premiere des Netflix-Streifens «The Harder They Fall» in Los Angeles. Als Paar feierten sie damit ihr Red-Carpet-Debüt. Ebenfalls mit dabei bei der Premiere: Leni Klums Adoptivpapa Seal (59). Der Ex-Mann von Heidi Klum hat die Musik zu dem Western beigesteuert, in dem unter anderem Idris Elba (49) und Regina King (51) zu sehen sind.