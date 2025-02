Leni Klum und die Stars auf dem Wiener Opernball

Mit dem 67. Wiener Opernball gab es am Donnerstag wieder eines der grossen Events des Jahres in der Hauptstadt Österreichs. Entsprechend hatten sich auch ohne Lugner und seine aussergewöhnlichen Stargäste – 2024 besuchte er seinen letzten Opernball mit Priscilla Presley (79) – allerlei Promis eingefunden. In der Swarovski–Loge sollten neben Klum auch «Gossip Girl»–Star Ed Westwick (37) und Topmodel Candice Swanepoel (36) Platz nehmen. Daneben wurden unter anderem Sänger Sasha (53), Schauspielerin Nina Proll (51), Moderatorin Amira Aly (32) sowie Choreograf und Model Bruce Darnell (67) gesichtet. Auch politische Prominenz wie der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen (81) gab sich die Ehre.