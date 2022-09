Gemeinsamer Auftritt im Lederlook

Leni Klum und Heidi Klum sind endlich wiedervereint in New York

Das Model-Duo Leni Klum und Heidi Klum erschien in einem perfekt aufeinander abgestimmten Look bei einem Event in New York. Erst vor kurzem ist Leni fürs Studium in die Metropole gezogen.