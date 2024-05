Leni Klum wird 20: Vom versteckten Teenager zum gefragten Model

Leni Klum (20) steht erst seit vier Jahren im Rampenlicht – hat in dieser Zeit aber mehr erlebt als manche in einem ganzen Leben. 16 Jahre lang wusste man kaum etwas über die älteste Tochter von Heidi Klum (50). Seit ihrem Debüt auf dem Cover der deutschen «Vogue» wird jedoch jeder ihrer Schritte viel beachtet. Am heutigen 4. Mai feiert das Model seinen 20. Geburtstag. In ihrer jungen Karriere hat Leni Klum bereits zahlreiche Höhepunkte gefeiert.