  3. Lenny Kravitz: Fan reisst Musiker bei Konzert Dreadlocks aus dem Kopf
In Australien

Lenny Kravitz: Fan reisst Musiker bei Konzert Dreadlocks aus dem Kopf

Lenny Kravitz berichtet auf Instagram von einem schockierenden Moment auf seiner «Blue Electric Light»–Tour: Eine Zuschauerin zog ihm während des Auftritts mehrere Dreadlocks vom Hinterkopf.

Lenny Kravitz wurden bei einem Konzert mehrere Dreadlocks vom Kopf gerissen.
Lenny Kravitz wurden bei einem Konzert mehrere Dreadlocks vom Kopf gerissen. imago/Independent Photo Agency Int./Michele Nucci/LiveMedia/ipa-agency.net

Lenny Kravitz (61) berichtet nach seinem Konzert im australischen Brisbane von einem ungewöhnlichen Vorfall: Während seines Auftritts im Rahmen seiner «Blue Electric Light»–Tour am Freitag wurden dem Sänger laut eigener Aussage von einem Fan mehrere Dreadlocks vom Hinterkopf gezogen.

In einem Video in seinen Instagram–Storys erklärt Kravitz selbst über den Vorfall: «Brisbane, das war wild. Als ich zu ‹Let Love Rule› auf die Bühne kam, hat eine sehr begeisterte junge Dame mir vier Dreadlocks aus dem Hinterkopf gerissen. Ihr wisst, wie fest man ziehen muss, um die aus meinem Kopf zu bekommen? Damn, Baby.»

«Werde nicht aufhören»

Trotz des schmerzhaften Vorfalls liess sich der Musiker nicht aus der Ruhe bringen: «Ich werde trotzdem nicht aufhören, für ‹Let Love Rule› auf die Bühne zu kommen. Das ist unser Moment zusammen», so Kravitz weiter. Er bedankte sich zudem bei seinen Fans in Brisbane: «Ihr seid wild. Ich liebe euch.»

Der Auftritt in Brisbane war Teil von Kravitz' Australien– und Neuseeland–Tour, die sein zwölftes Studioalbum «Blue Electric Light» bewirbt, das 2024 erschienen ist. In einem weiteren Instagram–Post schrieb der Musiker über seine Freude, nach langer Zeit wieder in Australien aufzutreten und erstmals nach Neuseeland zu kommen: «Es gibt meiner Seele die schönste Energie. Ihr seid grossartig. Danke, dass ihr das mit mir teilt.»

Von SpotOn vor 4 Minuten
