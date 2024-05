Lenny Kravitz hatte seit neun Jahren keine ernsthafte Beziehung

Bereits 2008 sprach der 60–Jährige in der amerikanischen Fernsehsendung «CBS Sunday Mornings» über seine Entscheidung, enthaltsam zu leben: «Das ist ein Gelübde, das ich drei Jahre zuvor gemacht habe», so Kravitz damals. Seine Entscheidung rühre von der Trennung von seiner früheren Ehefrau Lisa Bonet (56) und seinen darauffolgenden Beziehungen her. «Ich wurde ein Frauenheld», so Kravitz im Interview.