Lenny Kravitz kommt wieder nach Deutschland

Bis Ende November tritt Lenny Kravitz (61) noch in Australien auf. Hits wie «Fly Away» bekommen aber auch tausende deutsche Musikfans schon bald wieder live zu hören. Für das kommende Jahr hat der Musiker neue Termine in Europa angekündigt. Für den nächsten Sommer sind drei Auftritte in Deutschland geplant.
Lenny Kravitz im Juli 2026 in Deutschland
Der vierfache Grammy–Gewinner wird im Rahmen seiner «Lenny Kravitz Live 2026»–Tournee auch in Berlin und Köln auftreten, wie er am 18. November mitteilen lässt. Zuvor war bereits bekannt, dass er bei den Jazz Open in Stuttgart performen wird.
In Baden–Württemberg wird Kravitz am 10. Juli 2026 auf der Bühne stehen, bevor es für den Musiker unter anderem nach Polen und Schweden geht. Rund zwei Wochen später kehrt er dann nach Deutschland zurück und spielt am 27. Juli in der Berliner Uber Arena sowie am 29. Juli in Köln in der Lanxess Arena. Weitere Konzerte gibt Kravitz im Rahmen der Tour etwa in Österreich, Frankreich und Belgien. Unter anderem auf seiner Homepage und auf Instagram sind alle bisher bekannten Termine einsehbar. Doch damit nicht genug: Auf der Social–Media–Plattform wird zudem angekündigt, dass 2026 weitere Termine folgen werden.
Die Tickets für Stuttgart sind bereits erhältlich, der allgemeine Vorverkauf für Köln und Berlin startet am 21. November um 10:00 Uhr. Ein Artist–Pre–Sale beginnt bereits am morgigen 19. November ebenfalls um 10:00 Uhr. Zudem gibt es ab dem 20. November um 10:00 Uhr exklusiv bei www.reservix.de und www.myticket.de Tickets.
Während seiner «Blue Electric Light Tour 2025» trat Kravitz zuletzt im Frühjahr dieses Jahres in Deutschland auf – darunter in München, Berlin und Hannover.