Lenny Kravitz: Sein berühmter Schal kommt erneut gross raus

Lenny Kravitz (59) hat sich in einem Instagram–Beitrag in einem ikonischen Look gezeigt. Auf einem Foto von Fotografin Mia Ross ist der Sänger mit einem dunkelbraunen XXL–Schal zu sehen, mit dem er vor rund einem Jahrzehnt für Furore sorgte. Dazu trug er eine farblich passende Lederjacke, Jeans und eine Statement–Sonnenbrille. Zudem läutete er mit dem Look sein TikTok–Debüt ein. In einem Clip auf der Videoplattform läuft der Musiker mit dem besonderen Accessoire eine Strasse entlang und erklärt in die Kamera: «Schnapp dir deinen grossen Schal, es ist der erste Herbsttag.»